Madre e hija fueron detenidas por intentar robar en un shopping

Villa Carlos Paz. Una mujer y su hija de 14 años fueron detenidas hoy en Villa Carlos Paz, luego de que intentarán robar prendas de un local comercial del shopping Wo.

El personal del negocio se dio cuenta de lo sucedido y alertó a la Policía. Inmediatamente llegaron efectivos del Escuadrón Motorizado Enduro y vieron por las cámaras de seguridad la maniobra, en la que intentaban ocultar las prendas en un bolso forrado con aluminio por dentro para no ser detectado por los sensores.

Se procedió al traslado de las malvivientes a dependencias policiales.