Motociclista de 25 años terminó con graves fracturas en Av. Cárcano

Pasadas las 00:00, un choque entre un Renault Clio y una motocicleta Benelli 600 cc dejó a un joven de 25 años con lesiones severas en Av. Cárcano al 1200, en Villa Carlos Paz.

El auto era manejado por un hombre de 63 años. Por motivos que aún se investigan, ambos vehículos terminaron involucrados en un fuerte impacto que provocó que el motociclista cayera al asfalto.

Personal de emergencia trasladó al joven al Hospital Sayago, donde los profesionales confirmaron una fractura de tibia y peroné derecho, luxación de hombro derecho, fractura de muñeca y mano izquierda, además de una fractura de pelvis. El hecho quedó bajo investigación del magistrado interviniente.