Operativos viales en Villa María dejaron dos policías heridos

Los operativos desplegados este fin de semana largo en Villa María arrojaron un saldo de dos policías lesionados y el secuestro de 37 motocicletas y 8 automóviles, además de la retención de seis licencias de conducir. Los procedimientos fueron llevados adelante por la Policía de la Provincia junto a la Guardia local, en controles fijos y móviles surgidos del patrullaje preventivo.

Según el reporte policial emitido pasado el mediodía de este martes, dos de los vehículos incautados —una motocicleta y un automóvil— quedaron vinculados a actuaciones judiciales por presentar pedido de secuestro vigente. En el caso de las licencias retenidas, todas registraban irregularidades que impidieron su validez.

La fuerza explicó que estas acciones buscan reducir la presencia de grupos de motociclistas que circulan de forma riesgosa, lo que requirió aplicar protocolos orientados a priorizar la integridad de las personas. El comunicado sostuvo que las fuerzas actuantes debieron “mantener el equilibrio entre minimizar la problemática y evitar un mal mayor”, en referencia a maniobras bruscas o situaciones que pudieran derivar en incidentes graves.

En ese contexto, dos funcionarios policiales resultaron lesionados cuando conductores intentaron evadir los controles mediante maniobras temerarias que pusieron en riesgo tanto su propia integridad como la del personal que realizaba los procedimientos.

Las autoridades adelantaron que los controles continuarán durante los próximos días, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir situaciones de riesgo en la vía pública.