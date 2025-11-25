Preocupación en Malagueño: no aparece una joven de 25 años

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad informó que se busca a Delicia Mamaní Mamaní, de 25 años, desaparecida desde el 21 de noviembre. La denuncia fue radicada el 23 y su domicilio corresponde a la localidad de Malagueño.

Delicia es de contextura delgada, tez morocha, cabello largo negro y mide aproximadamente 1,50 metros. Como particularidad, posee un lunar visible en un antebrazo y presenta dificultades para caminar.

El CINDAC solicita a la población que, ante cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, se comunique con la línea 911 o a los números 388-6860239 / 388-6828607, o se acerque a la unidad policial más cercana.