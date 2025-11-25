Protesta y disturbios en la Nueva Maternidad por el caso de los bebés muertos

Un momento de extrema tensión se vivió este martes 25 de noviembre en las instalaciones de la Nueva Maternidad de Córdoba, donde padres se concentraron para reclamar por la muerte de varios bebés. La movilización terminó en incidentes y la Provincia hizo una presentación en la justicia por los destrozos ocasionados por los manifestantes.

Alrededor de quince personas se hicieron presentes en las instalaciones y exigieron explicaciones a las autoridades médicas.

Las familias ingresaron al hall principal y se produjeron algunos daños que derivaron en una presentación judicial. Al respecto, el secretario de Salud, Carlos Giordana, hizo una denuncia en Tribunales y dijo: «Estos manifestantes se movieron dentro de la institución de una manera violenta generando roturas de bienes muebles y situaciones de violencia verbal para los miembros del equipo de salud, situación que no corresponden y no vamos a tolerar»

«Se manifestaron dentro de la Maternidad, produjeron algunos daños de cosas materiales, fueron desalojados por la Policía de la Maternidad y una vez que estuvieron fuera de la institución prohibieron el ingreso de todo tipo de vehículo con el riesgo que eso implica de no dejar ingresar a alguien que puede llegar con una urgencia»; aseguró.