¿Qué se sabe sobre la pareja hallada sin vida en un hotel de Valle Hermoso?

El hallazgo de una pareja sin vida en un hotel de Valle Hermoso generó conmoción este domingo. Según el Ministerio Público Fiscal, la principal hipótesis es un femicidio seguido de suicidio.

El diario Laestafetaonline informó que ambas personas mantenían una relación de pareja y convivían desde hacía aproximadamente un año. En el lugar se encontró un teléfono celular roto, cuyo análisis formará parte de las pericias. También se confirmó que la mujer había denunciado previamente al hombre por amenazas, causa en la que él había sido imputado y se le había impuesto una prohibición de acercamiento.

El hombre —de 27 años, domiciliado en La Rioja— y la mujer —de 47 años, residente en Villa Giardino— estaban alojados en el hotel desde el sábado 15 de noviembre. La última vez que el personal lo vio con vida fue el sábado a las 17.

Este domingo, alrededor de las 16:30, un trabajador intentó ingresar a la habitación tras no recibir respuesta. La puerta estaba sin llave, pero no abría por completo porque la cama trababa el paso. Al moverla encontró al hombre sin vida, mientras que la mujer también yacía fallecida en el piso de la habitación. Ahora la Fiscalía investiga un femicidio seguido de suicidio.

La Policía de Córdoba actuó de inmediato y el procedimiento quedó bajo la fiscal de Cosquín, Paula Kelm. Se esperan los resultados de las autopsias para establecer la mecánica y la cronología de las muertes.