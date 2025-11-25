¿Quién era la joven que fue asesinada y descuartizada en Córdoba?

La justicia confirmó que los restos que fueron encontrados por un perro en el barrio General Urquiza de la ciudad de Córdoba pertenecían a Camila «La China» Merlo, una joven madre de 26 años que solía ejercer la prostitución.

El caso provocó una fuerte conmoción y las amigas y familiares de la víctima reclamaron que se haga justicia y sean detenidos los responsables del crimen.

«La China» fue asesinada y descuartizada y un tatuaje en el muslo fue clave para reconocer el cadáver. Por el momento no hay detenidos y la fiscal Eugenia Pérez Moreno ordenó una serie de procedimientos en la ciudad.

Es importante destacar, que los restos fueron descubiertos cuando un perro llevó hasta una casa una bolsa con un muslo humano, fue entonces que se dio inicio a un rastrillaje posterior y aparecieron otras partes del cuerpo.

Tras la identificación, las amigas de Camila hicieron una serie de posteos en las redes sociales para despedirla y exigieron justicia.