Ruta C-45: una mujer herida tras un choque entre moto y auto en Malagueño

Bomberos Voluntarios de Malagueño intervinieron esta noche en un accidente ocurrido a las 22:50 sobre la Ruta Provincial C-45, a la altura del kilómetro 12. El hecho involucró una motocicleta y un automóvil, en circunstancias que aún son materia de investigación.

Al llegar al lugar, los equipos encontraron a la acompañante de la moto con politraumatismos de distinta consideración. Fue inmovilizada, estabilizada y luego trasladada en ambulancia al Hospital Arturo U. Illia de Alta Gracia. El conductor del rodado menor no presentó lesiones evidentes.

En el operativo trabajaron Bomberos Malagueño, personal médico del Hospital N. S. de Nieva, efectivos de la Subcomisaría de Falda del Carmen y agentes de la Guardia Local, quienes coordinaron el tránsito durante la asistencia.