San Javier suma buzones anónimos para denunciar narcomenudeo

El fiscal de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Dolores, José Tolosa, inauguró este martes los buzones destinados a recibir denuncias anónimas por narcomenudeo en San Pedro y Villa Sarmiento. La medida apunta a fortalecer la comunicación con la comunidad y facilitar datos clave para avanzar en investigaciones vinculadas a este delito.

Durante los actos oficiales participaron la intendenta de San Pedro, Silvina Cabezas, el intendente de Villa Sarmiento, Sergio Cufré, funcionarios judiciales, equipos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y representantes de las fuerzas de seguridad locales.

Los buzones garantizan la reserva total de la identidad de quienes aporten información y se integran a un esquema de participación vecinal que busca ampliar las vías de contacto entre la población y las autoridades encargadas de combatir el narcomenudeo en la región.