Tragedia: dos motociclistas chocaron y fallecieron los dos en Calamuchita

Una mañana trágica se vivió este martes en Santa Rosa de Calamuchita, donde dos motociclistas fallecieron tras un violento choque ocurrido sobre la Ruta Provincial 5, a la altura del cruce con calle Saavedra, en cercanías del acceso a una estación de combustible.

El siniestro ocurrió antes de las 8, cuando por motivos que aún se investigan una Motomel 250 conducida por un hombre de 56 años y una Keller 110 manejada por un hombre de 69 impactaron de frente. Ambos eran vecinos de la localidad.

Uno de los conductores murió en el lugar, mientras que el otro fue trasladado al Hospital Eva Perón, donde minutos después se constató su fallecimiento pese al esfuerzo del personal sanitario.

Efectivos de la Policía de Córdoba, Policía Caminera y equipos de emergencias trabajaron en la zona, donde se dispusieron desvíos por calles laterales para permitir las pericias. La Justicia busca determinar la mecánica completa del hecho.