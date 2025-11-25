Un ladrón saltó desde un puente para escapar de la Policía

Córdoba. La madrugada de este lunes en el centro de la ciudad de Córdoba estuvo marcada por un intento de robo de una moto, que concluyó con el arriesgado salto al vacío de uno de los ladrones, desde un puente. Aunque quiso escapar de la Policía, no lo logró y fue detenido al igual que sus dos cómplices.

El episodio se inició cuando una cámara de seguridad del municipio detectó a un grupo de personas que trataba de robar una moto estacionada. El episodio motivó la intervención de la Policía provincial para dar con los sospechosos.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Buenos Aires y Corrientes, donde se encontraba estacionado el vehículo de la marca Rouser. Allí, tres sospechosos trataron de arrancarla, pero huyeron de inmediato ante la llegada del personal del Comando de Acción Preventiva.

Los delincuentes subieron rápidamente a un Peugeot 504 color blanco, donde los esperaba un cómplice, y huyeron del lugar. Ante este escenario, los uniformados realizaron un seguimiento controlado que finalizó en Boulevard Mitre y Puente Centenario, donde uno de los acusados tomó una decisión extrema: se arrojó al vacío desde lo alto del puente con el objetivo de evitar su arresto, lo que le provocó lesiones en ambas piernas, según señaló Infobae.

Los tres ocupantes —dos adultos y un menor de edad— quedaron detenidos. Uno de ellos posee antecedentes delictivos.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron tres ganzúas, dos armas blancas, un corta pernos, una maza y el vehículo en el que circulaban los asaltantes, que presentaba pedido de secuestro emitido por la Justicia.

Los tres sospechosos, junto con el material incautado, fueron trasladados a una sede policial.