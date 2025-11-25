Un vehículo se prendió fuego en la Autovía de Punilla y terminó destruido

Un vehículo se prendió fuego esta tarde cuando circulaba por la Autovía de Punilla y todo pudo haber terminado en una tragedia. Se trata de un automóvil Chevrolet Spin que fue consumido por las llamas a la altura de la localidad de Bialet Massé.

El siniestro se produjo alrededor de las 18 horas de este martes 25 de noviembre y trascendió que el rodado era conducido por un hombre de 30 años, quien acompañado por una joven de 20 años.

Según relataron, en un determinado momento del trayecto, escucharon una fuerte explosión y comenzaron a ver humo que salía del motor. Inmediatamente, detuvieron su marcha, salieron por sus propios medios y convocaron a los bomberos voluntarios.

El fuego fue implacable con el vehículo y si bien no se registraron heridos, el rodado sufrió una destrucción total.