Una falsa heladería ocultaba una red de venta de drogas en Córdoba

Un procedimiento de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, realizado esta madrugada en barrio IPV Ángel Ferreyra, terminó con tres detenidos y el secuestro de estupefacientes, grandes sumas de dinero y herramientas usadas para la preparación de las dosis.

Los operativos se desarrollaron en dos viviendas de la Manzana B, donde resultaron aprehendidos dos hombres de 20 y 21 años y un joven de 17. Al finalizar el registro, los equipos incautaron varias dosis de cocaína y marihuana, cien semillas de cannabis sativa, más de veinticuatro millones de pesos, dólares estadounidenses y elementos vinculados a la actividad ilegal.

Según la investigación, el grupo utilizaba como pantalla una heladería clandestina para ocultar el movimiento de compradores. Además, realizaban ventas directas en una plaza ubicada a pocos metros del domicilio intervenido.

El Magistrado interviniente ordenó el traslado de los tres detenidos y del material secuestrado a la sede judicial correspondiente, donde continuará avanzando la causa.