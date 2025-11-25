Vuelco en Ruta 2: el chofer del micro fue imputado por homicidio culposo

El chofer que manejaba el micro turista, que volcó en la Ruta 2 donde murieron dos personas y 44 resultaron heridas, fue imputado bajo los cargos de homicidio culposo y lesiones culposas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el conductor quedó aprehendido por disposición del fiscal Germán Vera Tapia y se espera que en las próximas horas preste declaración por el siniestro ocurrido a la altura de la localidad de General Pirán, por circunstancias que se desconocen.

El fiscal Vera Tapia aseguró: "Tenemos 28 heridos en Pirán, 12 en Vidal y 4 en el HIGA, los cuales están más graves pero fuera de peligro. Estamos esperando que llegue la grúa de AUBASA para levantar el micro que no se como van a hacer porque está muy hundido en el zanjón. Científica está determinando la trayectoria previa al siniestro”.

“Pude hablar con 3 sobrevivientes que están en la carpa. Les pregunté si ellos notaban que iba a alta velocidad el micro o si iba tambaleando y me respondieron que no, que no se dieron cuenta hasta que empezó la caída. En principio, descartamos una tercera víctima”, agregó.

Además, el funcionario afirmó que el chofer del micro "debe haber dado la hipótesis de la presencia de otro vehículo en el siniestro" y añadió: "No me consta porque él no está acá, está trasladado a Pirán. Se lo debe haber dicho a los Bomberos, a la Policía o a las mismas víctimas".

“El chofer que iba al volante está aprehendido en la fiscalía, al menos hasta mañana que preste declaración. El delito es ´homicidio culposo agravado´ por la condición de un vehículo con motor, calificado por más de una muerte”, continuó.

Por último, Vera Tapia afirmó: “Mañana veremos si da alguna versión de los hechos y si eso se puede constatar con la prueba que está adjuntando Policía Científica en el lugar. El resultado de alcoholemia a ambos choferes es negativo pero se solicitó extracción sanguínea para toxicológico y demás”.