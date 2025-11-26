Alta Gracia: golpeó a su cuñada y terminó tras las rejas

Alta Gracia. Un vecino del barrio Don Bosco de Alta Gracia terminó detenido el último fin de semana, tras atacar con sus puños a su cuñada, quien terminó con el rostro herido, según manifestaron desde la Policía Departamental Santa María.

En un procedimiento realizado sobre calle Núñez, la Policía detuvo a un hombre de 32 años acusado de un episodio de violencia familiar. El caso salió a la luz tras la denuncia de una mujer de 23 años, cuñada del sujeto, quien afirmó haber sido agredida en el rostro. Una situación que vuelve a poner en agenda la problemática que atraviesan distintos sectores de la ciudad.

Según informó la fuerza, los uniformados acudieron al domicilio señalado luego de que la mujer pidiera ayuda ante la agresión sufrida. Una vez en el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión del acusado, quien no ofreció resistencia durante el operativo.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a la sede policial, donde quedó alojado a disposición del magistrado interviniente. Desde la dependencia indicaron que se iniciaron las actuaciones correspondientes, siguiendo el protocolo habitual para estos casos.

La víctima, por su parte, fue asistida y derivada a un hospital para recibir contención psicológica y la constatación de las lesiones denunciadas. Fuentes del centro de salud confirmaron que se activaron los mecanismos de acompañamiento para este tipo de situaciones, con intervención de los equipos especializados.