Buscan a dos jóvenes franceses desaparecidos que viajaban en bici a Argentina

La familia de dos jóvenes franceses que recorren Sudamérica en bicicleta pidió ayuda para dar con su paradero, luego de que pasaran diez días sin tener ninguna comunicación con ellos. Se trata de Gaëtan, de 28 años, y Camille, de 24, quienes realizaban un viaje de larga distancia por Bolivia y mantenían contacto regular con sus allegados hasta que quedaron incomunicados.

Las últimas novedades que recibieron sus familias indican que ambos estaban en La Paz y planeaban descender hacia la frontera con Chile y Argentina. El itinerario incluía tramos en bicicleta, caminatas y posibles ascensos a zonas de montaña, por lo que no se descarta que hayan dejado sus rodados para realizar actividades de trekking o escalada.

El periodista John Arandia difundió el pedido de colaboración a través de redes sociales, enfatizando la preocupación creciente ante la ausencia prolongada de noticias. Sus familiares solicitaron compartir la información para intentar reconstruir su recorrido y obtener cualquier dato sobre avistamientos o contactos recientes.

Los viajeros suelen documentar sus movimientos en redes o mediante mensajes privados, pero desde hace diez días no han enviado señal alguna. La familia y allegados evaluaron que el corte de comunicación excede lo habitual incluso para zonas de baja conectividad.

Hasta el momento no se informó que exista una denuncia internacional formalizada, aunque allegados en Francia y Bolivia trabajan para coordinar acciones con las autoridades locales y los equipos de rescate de la región andina.