Caso Stryzsowski: el Clan Sena pidió la nulidad del veredicto

Los abogados de César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, tres de los hallados culpables por el femicidio de Cecilia Stryzsowski, solicitaron en la audiencia de cesura la nulidad del veredicto, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Los defensores Celeste Segovia, Celeste Ojeda, Elena Puente y Ricardo Osuna pidieron ante la jueza Dolly Fernández que se declare nulo el veredicto dictado por el jurado popular por falencias en el proceso.

El único de los acusados que no se encuentra en la sala de la Cámara Segunda en lo Criminal es Emerenciano Sena.