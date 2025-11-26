Córdoba: cámaras captan a dos personas forzando una cochera

Durante la madrugada de este martes, personal policial intervino en avenida Duarte Quirós al 100, en barrio Centro, luego de que el operador del sistema de cámaras del 911 advirtiera una maniobra sospechosa en el ingreso a una cochera.

En las imágenes se veía a un joven y a un menor levantando el portón e ingresando brevemente. Con la alerta emitida, los efectivos llegaron al sector y aprehendieron a un joven de 19 años y a un menor de 12 años que se encontraban a pocos metros del acceso manipulado.

Ambos fueron trasladados a sede policial para las actuaciones correspondientes y quedaron a disposición del magistrado interviniente.