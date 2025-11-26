Córdoba: le hizo seña de luces a camionero que le respondió con un disparo

Un grave episodio se registró en la Ruta Provincial 11, a la altura de Corral de Bustos, cuando un automovilista denunció que recibió un disparo en su parabrisas luego de hacerle señas de luces a un camión que circulaba delante suyo.

Tras el aviso, la Policía de Córdoba montó un operativo en la traza y logró interceptar el transporte de cargas. En el lugar, un joven de 25 años, chofer del vehículo, fue aprehendido mientras los efectivos constataban la situación.

Durante el procedimiento se incautó el camión y un arma de aire comprimido, señalada por los efectivos como el elemento utilizado en el hecho. En el operativo trabajó personal de la Policía Caminera y de la Departamental Marcos Juárez. El hombre quedó a disposición del magistrado interviniente.