El desesperado posteo que hizo la mujer asesinada en el hotel de Punilla

La mujer que fue asesinada en un hotel alojamiento de Valle Hermoso había realizado un dramático posteo en sus redes sociales donde revelaba el infierno que estaba padeciendo. Laura Lorena Camiña tenía 47 años y fue encontrada sin vida en el piso de un establecimiento ubicado sobre la Ruta 38; cerca suyo, se hallaban los restos de quien era su ex pareja y el principal sospechoso del crimen: Gabriel Emanuel Cuello, de 27 años.

Dos semanas antes del crimen que conmocionó al Valle de Punilla, la mujer había dado a conocer la situación de violencia que sufría, aseguró que temía por su vida y pidió ayuda.

La principal hipótesis que investiga la fiscal Paula Kelm es un «femicidio seguido de suicidio».

Días atrás, Camiña había utilizado sus redes sociales para compartir una foto de Cuello y un texto que decía: «Es peligroso y está armado. Es vendedor de drogas y se lo busca por violencia de género e intento de homicidio. Que Dios me proteja».

La víctima era oriunda de Buenos Aires pero se encontraba radicada en Villa Giardino y había denunciado a su ex pareja (un hombre proveniente de La Rioja) por diversos episodios de violencia de género, al punto que había una orden de restricción.

En base a los datos que pudo recolectar la investigación, se supo que la pareja había ingresado el sábado pasado al hotel de Avenida General Paz al 800 y no volvió a salir. El domingo pasado, el personal a cargo del complejo decidió ingresar a la habitación y descubrió los dos cuerpos. Las primeras pericias revelaron que ella murió por asfixia mecánica, mientras que él se colgó con una sábana, presuntamente luego de haber cometido el femicidio.