Un tremendo susto se llevó una vecina de Río Ceballos, quien entró a su habitación y se encontró con una yarará en la cama. El hecho ocurrió el martes pasado alrededor de las seis de la tarde en una vivienda ubicada en la calle 1 de Mayo al 406 y la mujer, de 53 años, descubrió que el reptil se había metido entre las sábanas.

Tras haber alertado de la situación al personal policial, el animal fue retirado del domicilio y liberado en un descampado.

Con la llegada de las altas temperaturas, es necesario extremar las medidas de precaución y se advierte un aumento de la actividad de animales ponzoñosos en la Provincia de Córdoba.

Es importante destacar que la yarará es uno de las especies más venenosas que habitan las sierras cordobesas.

Para prevenir encuentros riesgosos, recomiendan usar calzado adecuado al caminar por el campo, no mover piedras o troncos con las manos desprotegidas, evitar acercarse o hacer movimientos bruscos si se avista una serpiente, mantener limpios los alrededores del hogar y enseñar a los niños a reconocer y respetar a estos animales.