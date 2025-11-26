Habló la madre de la joven que fue descuartizada en Córdoba

La mamá de Camila Merlo, la joven que fue asesinada y descuartizada en Córdoba, rompió el silencio y dijo que luchará «todos los días» hasta saber quién mató a su hija. Moira estuvo presente en Tribunales II, tuvo la posibilidad de hablar con la fiscal Eugenia Pérez Moreno y se mostró resignada por el triste final que tuvo la joven de 26 años: «Como mamá hice todo, siempre estuve sola y la ayudé como pude».

La mujer, quien se encuentra radicada en Laboulaye, reconoció que hace un tiempo no veía a su hija y que sólo se comunicaban por WhatsApp. «Nunca pudo salir de la droga, de ese consumo tan grande que tenía. Siempre pedí ayuda, me quedo tranquila de que como mamá hice todo, le pedí muchísimo al sistema, nunca tuve los recursos, tampoco me los brindaron para que ella pudiera haber salido de esto. Estaba sola, siempre estuve sola y la ayudé como pude»; expresó en diálogo con El Doce.

Moira se lamentó que su hija no tuviera la ayuda necesaria para salir de la marginalidad y se viera obligada a ejercer la prostitución.

Los restos fueron descubiertos cuando un perro llevó hasta una casa una bolsa con un muslo humano, fue entonces que se dio inicio a un rastrillaje posterior y aparecieron otras partes del cuerpo descuartizado.

Tras la identificación, las amigas de Camila hicieron una serie de posteos en las redes sociales para despedirla y exigieron justicia.

«Jamás pensé que tendría un desenlace así, siento que tuvieron mucha saña y bronca con ella. No sé por qué y quiero averiguarlo, quiero saber y hasta las últimas voy a estar, voy a pedir justicia todos los días»; completó su madre.