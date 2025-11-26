Las versiones en torno a la muerte de Samuel, el joven de Parque Siquiman

La Fiscalía de Segundo Turno de Villa Carlos Paz avanza con la investigación para esclarecer la muerte de Samuel Tobares, el joven de 30 años que perdió la vida tras un control policial sobre la Ruta 38, a la altura de Villa Parque Siquiman. La familia denuncia que murió tras haber sido golpeado por efectivos policiales, mientras que la versión oficial es que se habría descompensado luego de agredir al personal de la Departamental Punilla.

La causa se encuentra en secreto de sumario y lo que se sabe hasta el momento, es que Tobares volvía a su hogar en colectivo luego de completar su horario laboral en un hotel carlospacense. Al bajar del transporte interurbano en una garita de la zona, cruzó la ruta y fue interceptado por dos policías con quienes mantuvo una discusión que derivó en un enfrentamiento.

Una vecina de la zona presenció la secuencia y declaró a El Doce: «El chico estaba en una parada de colectivos, se cruzó a la del frente y cayeron los policías en dos móviles. Hubo una discusión, pelearon. Yo me fui y cuando volví el chico estaba en el piso. Uno de los policías estaba encima de él. Me fui y cuando volví le estaban haciendo RCP. No se movía. Yo lo había escuchado gritar, pedir ayuda. Pedía ayuda desesperado».

«Los policías estaban muy agresivos. Lo tendrían que haber llevado en el móvil, no entiendo por qué lo golpearon. Yo no sé qué habrá pasado en realidad pero lo que yo vi fueron golpes, demasiados golpes»; agregó.

En ese sentido, familiares y amigos consideran que se fue víctima de un «exceso en el uso de la fuerza» y piden que se investiga si se cumplieron con los protocolos establecidos o hubo irregularidades en la detención.

Sin embargo, fuentes judiciales confirmaron a EL DIARIO que se investiga otra versión, la cual indica que el joven habría «increpado» a dos mujeres que estaban cambiando la rueda de un auto al costado de la ruta y éstas alertaron de la situación a los uniformados. Cuando los móviles se hicieron presentes en el lugar, hubo un altercado y en medio de la disputa (siempre de acuerdo a la versión oficial), la víctima se habría apoderado del gas pimienta que llevaba uno de los efectivos y se los arrojó.

La situación fue intensificándose y en medio de la violenta pelea, Tobares sufrió una descompensación y pese a las maniobras de reanimación, finalmente se constató su muerte en el Hospital Domingo Funes.