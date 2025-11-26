Múltiple choque en Ruta 38 y E-55 deja un hombre herido

Un choque en cadena alteró el tránsito esta mañana en la intersección de la Ruta 38 y la E-55, en Bialet Massé. El episodio ocurrió alrededor de las 9.50, cuando un Renault Symbol conducido por un hombre mayor de edad fue impactado desde atrás por un Peugeot Partner guiado por un hombre de 34 años.

A raíz del primer impacto, el Partner fue golpeado por un Chevrolet Corsa manejado por un hombre de 42 años, y este último terminó siendo embestido por un Renault 11 conducido por un hombre de 62 años. La secuencia dejó como saldo una escoriación leve en el conductor del Renault 11, quien no requirió traslado al hospital.

En el lugar se realizó el intercambio de datos de seguros y la policía trabajó para ordenar la circulación afectada por la congestión generada tras el siniestro.