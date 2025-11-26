Operativo antinarcóticos: detienen a mujer con semillas de cannabis en Villa Allende

En un operativo coordinado entre la Fuerza Policial Antinarcotráfico y la Municipalidad de Villa Allende, se concretó la detención de una mujer mayor de edad acusada de comercializar estupefacientes en la ciudad.

El procedimiento tuvo lugar en una vivienda situada sobre calle Nueva Zelanda al 900, en el barrio Las Polinesias. Durante la intervención, los efectivos incautaron dinero en efectivo, varias semillas de cannabis sativa y otros elementos considerados de interés para la causa.

Esta detención está vinculada a un procedimiento previo realizado el pasado 7 del corriente mes, en el cual se había detenido a otra mujer de 51 años y se secuestraron dosis de cocaína y marihuana, dinero y balanzas digitales.

La mujer detenida y las evidencias incautadas fueron trasladadas a la sede judicial correspondiente, conforme a lo dispuesto por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno de la ciudad de Córdoba. Las autoridades continúan investigando posibles conexiones con redes de venta de drogas en la zona.