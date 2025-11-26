Pánico: una mujer encontró una serpiente yarará en su cama

Una situación de gran impacto vivió una vecina de Río Ceballos cuando, al ingresar a su dormitorio, encontró una serpiente yarará sobre su cama. El hecho ocurrió días atrás en una vivienda ubicada en calle 1° de Mayo al 400, según informaron fuentes policiales.

La mujer, de 53 años, dio aviso inmediato a la Policía. Minutos después, personal de la Patrulla Preventiva llegó al lugar y desplegó las medidas de seguridad necesarias para evitar cualquier riesgo.

Los efectivos lograron retirar al ofidio sin que se produjeran lesiones ni para la vecina ni para el personal actuante. Posteriormente, el ejemplar fue trasladado y liberado en una zona segura, correspondiente a su hábitat natural.

Desde la fuerza recordaron la importancia de evitar el contacto directo con animales silvestres y solicitar asistencia profesional ante este tipo de hallazgos.