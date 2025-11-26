Pareja detenida en Unquillo por venta de cocaína

Efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, siguiendo directivas del Ministerio Público Fiscal, realizaron un allanamiento en la ciudad de Unquillo que concluyó con la detención de una pareja mayor de edad acusada de venta de cocaína.

El procedimiento tuvo lugar en un domicilio ubicado sobre calle Los Ceibos al 300, en el barrio Villa Forchieri. Durante el operativo fueron aprehendidos un hombre y una mujer, ambos de 39 años.

En el registro del inmueble, los investigadores incautaron varias dosis de cocaína, una balanza digital y otros elementos vinculados al fraccionamiento de drogas, evidencias que refuerzan la causa en curso.

La Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Primer Turno de la ciudad de Córdoba dispuso el traslado de los detenidos y las pruebas secuestradas a sede judicial, en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.