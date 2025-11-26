Revelan cómo un hombre drogó, mató y ocultó a su expareja en Oncativo

La Cámara en lo Criminal y Correccional de 2° Nominación dio a conocer los fundamentos de la sentencia que impuso prisión perpetua a Alejandro Jesús Quinteros por el femicidio de su expareja V. A. G., un crimen triplemente calificado por el vínculo, la alevosía y la violencia de género. El fallo detalla un accionar marcado por la premeditación, la manipulación y múltiples formas de violencia ejercidas a lo largo del tiempo.

Según la resolución, Quinteros invitó a la mujer y a su hijo a cenar en Oliva y, durante la comida, le colocó un sedante en la bebida. Luego los llevó a la casa de la víctima en Oncativo. Cuando ella quedó inconsciente por efecto de la droga, la asfixió en su cama. Después trasladó el cuerpo a un campo ubicado a 19 kilómetros y lo enterró.

En los fundamentos, el camarista Sebastián Romero señaló que el acusado ejerció violencia “en todas sus formas”, incluyendo modalidades físicas, psicológicas, sexuales, económicas y simbólicas. Subrayó que la mujer fue “humillada y maltratada de manera grave, sistemática y creciente”, hasta la instancia extrema del femicidio.

El vocal indicó además que la violencia no terminó con la muerte de la víctima. Tras ocultar el cuerpo, Quinteros utilizó durante días el teléfono de la mujer para responder mensajes y así confundir a sus familiares, quienes la buscaban con desesperación. Para el tribunal, esta conducta extendió el daño hacia personas cercanas, incluido el hijo de ambos, testigo de situaciones de violencia y manipulación que quedaron registradas en informes psicológicos.

El fallo destaca que la incertidumbre, el engaño y la ocultación agravaron el sufrimiento de familiares y allegados, quienes acompañaron a la víctima en vida y estuvieron presentes durante el juicio. Finalmente, Romero señaló que el acusado reconoció su responsabilidad recién cuando la prueba en su contra era concluyente.