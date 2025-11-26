Tanti lamenta la muerte de Héctor “Niky” Gómez

La Municipalidad de Tanti expresó su pesar por el fallecimiento de Héctor “Niky” Gómez, vecino reconocido por su extensa labor comunitaria y por su compromiso en distintas etapas como concejal de la localidad.

Desde el Ejecutivo destacaron la dedicación con la que trabajó por el crecimiento social y cultural de Tanti, subrayando que su aporte dejó una huella profunda en la comunidad y en quienes compartieron proyectos y espacios con él.

El mensaje oficial incluyó condolencias a su familia y seres queridos en este momento de dolor, recordando que su legado permanecerá en la memoria colectiva de Tanti y de quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo.