Un choque terminó en una pelea a las trompadas, ocurrió en Carlos Paz

Un accidente de motos terminó en una violenta pelea en la zona sur de Villa Carlos Paz. El hecho ocurrió el martes pasado en horas de la noche en la esquina de Avenida Cárcano y Madrid, a la altura del ingreso al conocido balneario Playas de Oro.

Tras un choque registrado sobre la avenida, un grupo de personas desató una batalla campal que fue registrada en video.

Los involucrados se agarraron a las trompadas y también se sumaron varios jóvenes que estaban en un kiosco de la zona. El personal del Seguridad Urbana intentó separar a los violentos, pero se vieron superados en número y recibieron varios golpes.

Cuando llegaron al lugar los efectivos policiales, los jóvenes salieron corriendo y se dieron a la fuga.

Las primeras versiones indican que el enfrentamiento se produjo cuando uno de los motociclistas (quien se habría alejado del lugar tras el accidente) regresó y fue increpado por el otro conductor.