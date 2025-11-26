Un hombre fue detenido en Güemes tras ser señalado por vecinos

Barrio Güemes, operativo vespertino
Un hombre fue detenido en Güemes tras ser señalado por vecinosEl procedimiento permitió recuperar celulares y una moto usada para desplazarse, luego de que dos víctimas se acercaran al lugar y reconocieran lo sustraído.
En horas de la tarde, en barrio Güemes, la Policía de Córdoba intervino luego de que varios vecinos señalaran a un hombre que, según comentaron, venía realizando robos en la zona durante los últimos días.
Al arribar el personal policial, dos personas que acababan de ser damnificadas se acercaron al móvil y describieron lo ocurrido. En una breve identificación, reconocieron los elementos sustraídos.
Durante el procedimiento se incautó la moto en la que el hombre se movilizaba y se recuperaron varios celulares que, según expresaron los testigos, habían sido tomados instantes antes. El hombre quedó a disposición del magistrado interviniente.