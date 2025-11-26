Un naranjita fue detenido en Nueva Córdoba con ropa robada en Güemes

Un operativo policial en barrio Nueva Córdoba terminó con la detención de un naranjita de 38 años, señalado por su presunta participación en un robo ocurrido el día anterior en un local de ropa de barrio Güemes.

Según informaron desde la fuerza, durante el procedimiento se secuestró una musculosa que el hombre llevaba puesta al momento de ser interceptado. El comerciante damnificado reconoció la prenda como parte de lo sustraído en el hurto.

El hombre fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del magistrado interviniente.