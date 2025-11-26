Una mujer dormía, entró un hombre y la tapó con una almohada para pedirle dinero

Un grave hecho ocurrió durante la mañana en Malagueño, cuando una mujer de 38 años denunció que un hombre de 51 ingresó a su vivienda y la sorprendió en el dormitorio.

Según relató, el agresor le cubrió la cara con una almohada mientras le exigía dinero.

Tras un forcejeo, logró escapar por el patio de la casa.

Con la descripción aportada por la víctima, la División de Patrulla Preventiva realizó un operativo en la zona y localizó al sospechoso en la intersección de avenida Italia y colectora Sur. Allí fue reducido y trasladado a la sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia, bajo intervención del magistrado interviniente.