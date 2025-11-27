Alerta en Córdoba por una joven de 14 años vista con adultos desconocidos

La Fiscalía de Instrucción del Distrito III, Turno 3°, pidió colaboración pública para dar con el paradero de Maia Camila Tapia, una adolescente de 14 años que reside en barrio Yapeyú y cuya desaparición generó preocupación en la zona.

La joven mide 1,65 metros, es de contextura intermedia, tez trigueña, cabello lacio negro por debajo de los hombros con flequillo y ojos marrones. Lleva un tatuaje en uno de sus antebrazos con el nombre “Jeremías”.

Según la información judicial, la última vez que fue vista se encontraba en un kiosco ubicado en avenida 24 de Septiembre al 3050, en barrio Yapeyú. Allí habría subido a una camioneta en la que se trasladaban tres hombres adultos desconocidos, lo que motivó la intervención inmediata de la Fiscalía.

Cualquier dato que pueda ayudar en la búsqueda puede aportarse en la Unidad Judicial 11, situada en avenida 24 de Septiembre 1455, planta baja, barrio General Paz, o a los teléfonos 4481016, internos 34201, 34202 y 34203, además de en cualquier sede judicial o policial de la provincia.