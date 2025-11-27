Alta Gracia: Sobreseyeron a la madre acusada de matar a sus hijos discapacitados

La justicia decidió sobreseer a la mujer que estaba acusada de haber matado a sus dos hijos con discapacidad, en un impactante hechos ocurrido el año pasado en la ciudad de Alta Gracia. El juez Claudio Lasso consideró que la conducta de la mujer fue atípica y la declaró inimputable, luego que trascendiera que había convivido meses con los cadáveres.

El caso se registró en una vivienda del barrio Villa Camiares y los fallecidos eran dos adolescentes de 15 y 17 años, quienes dependían de terceros para sobrevivir y requerían de cuidados extremos de parte de la mujer.

El magistrado consideró que la mujer tuvo un marcado deterioro emocional al hacerse cargo sola de la crianza de los menores, sin redes ni apoyo que le permitieran afrontar esta difícil situación. Según se estableció, la mujer no contaba con «posibilidades reales y concretas» de evitar el trágico final, debido a su estado psicótico, la ausencia de apoyos y la carga absoluta del cuidado.