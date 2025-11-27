Atraparon a un ladrón y descubrieron que llevaba ocho tarjetas robadas

Un delincuente fue detenido el miércoles pasado en el centro de Córdoba luego de haber intentado robar a un peatón. Los uniformados descubrieron que llevaba ocho tarjetas bancarias que no le pertenecían, dos tarjetas de colectivo y dinero.

El hecho ocurrió en Rivadavia al 500 y el ladrón fue retenido por la víctima, quien se percató de sus movimientos y alertó a las autoridades policiales. Mediante las cámaras de vigilancia, se logró identificar al sujeto y se ordenó su inmediata aprehensión.

El malviviente llevaba varios plásticos que le eran ajenos y se presume que los había robado en el mismo día.