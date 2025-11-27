Cinco dotaciones de bomberos combaten el incendio en Saldán

Córdoba. La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia informó hoy que en estos momentos bomberos voluntarios combaten un incendio forestal que se desarrolla entre las localidades de Saldán y La Calera.

El organismo indicó además, que el foco ígneo presenta unos cuatrocientos metros de frente y esta ubicado al oeste de Saldán, en una zona es de muy difícil acceso.

En el lugar trabajan cinco dotaciones de bomberos voluntarios, pertenecientes a las localidades de La Calera, Saldán, Villa Allende, Mendiolaza y Carlos Paz y cuentan con el apoyo de dos aviones hidrantes y personal de la ETAC.

Ante cualquier emergencia, se puede solicitar ayuda a las autoridades a través de los siguientes contactos:

0-800-888-38346 – Call Center del Ministerio de Seguridad (con guardia las 24 hs)-

100 – Bomberos Voluntarios (cuarteles)

911 – Policía de Córdoba