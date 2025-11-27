Córdoba: Cayeron dos mujeres que usaban menores para vender drogas

Dos mujeres de 30 y 33 años fueron detenidas y se encuentran acusadas de haber utilizado a menores para vender drogas en la ciudad de Córdoba. El personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desplegó un operativo en viviendas del barrio Ciudad Evita, donde se secuestró cocaína, marihuana, pastillas de psicofármacos dinero en efectivo y una planta de cannabis sativa.

Las sospechosas son vecinas y amigas y sus movimientos son investigados hace dos meses.

La justicia libró una orden de allanamiento y la pesquisa determinó que ambas utilizaban a menores de edad para colaborar en la distribución de estupefacientes.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Tercer Turno ordenó el traslado de las detenidas a sede judicial, imputadas por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes.