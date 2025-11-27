El niño que había sido picado por un alacrán volvió a su hogar

Tras haber permanecido internado en grave estado durante diez días en el Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, volvió a su hogar el pequeño que había picado por un alacrán en su casa de barrio Comercial. Francisco recibió el alta médica, se reencontró con su familia y sueña con volver a montar su caballo, su fiel compañero de aventuras.

El menor de 10 años había ingresado en estado crítico al nosocomio y fue alojado en terapia intensiva con asistencia respiratoria.

En los últimos días, logró recuperarse del cuadro ocasionado por la intoxicación provocada por el alacrán y su madre expresó con emoción. «No veíamos la hora de que nos den el papel y volver a casa. Él tiene que seguir con chequeos y controles médicos, con secuelas queda el corazón»; aseguró Jésica, quien dijo que pasó su primera noche sin problemas.

Durante las próximas semanas, deberá seguir con los estudios pero ya dio el primer gran paso de su recuperación.