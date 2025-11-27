Estaba internado en el Hospital de Niños

El niño que había sido picado por un alacrán volvió a su hogar

Francisco permaneció alojado durante diez días en la sala de terapia intensiva y conectado aun respirador.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
jueves, 27 de noviembre de 2025 · 11:32

Tras haber permanecido internado en grave estado durante diez días en el Hospital de Niños de la ciudad de Córdoba, volvió a su hogar el pequeño que había picado por un alacrán en su casa de barrio Comercial. Francisco recibió el alta médica, se reencontró con su familia y sueña con volver a montar su caballo, su fiel compañero de aventuras.

El menor de 10 años había ingresado en estado crítico al nosocomio y fue alojado en terapia intensiva con asistencia respiratoria.

En los últimos días, logró recuperarse del cuadro ocasionado por la intoxicación provocada por el alacrán y su madre expresó con emoción. «No veíamos la hora de que nos den el papel y volver a casa. Él tiene que seguir con chequeos y controles médicos, con secuelas queda el corazón»; aseguró Jésica, quien dijo que pasó su primera noche sin problemas.

Durante las próximas semanas, deberá seguir con los estudios pero ya dio el primer gran paso de su recuperación.

Más de
picadura niño internado Alta médica alacrán

Comentarios