Fueron por un caso de violencia y encontraron casi un kilo de marihuana

Anoche, alrededor de las 20, personal de la División Investigaciones de Villa María llevó adelante una orden de allanamiento en una vivienda ubicada en calle Salta al 2500, en barrio Nicolás Avellaneda. La medida había sido solicitada por la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple de Tercer Turno, a cargo del fiscal René Bosio, con la secretaria Soledad Pepino, en el marco de una investigación por un hecho de violencia urbana ocurrido el 21 de noviembre.

Mientras los policías registraban la casa en busca de elementos vinculados a la causa, encontraron un paquete cerrado y otro parcialmente consumido con una sustancia vegetal. La Fuerza Policial Antinarcotráfico fue convocada al lugar y, mediante pruebas preliminares, confirmó que se trataba de 975 gramos de marihuana.

Además de la sustancia, se secuestraron tres teléfonos celulares. Un joven de 21 años que se encontraba en la vivienda fue trasladado a la comisaría como presunto vinculado a la infracción de la Ley Nacional 23.737. Quedó a disposición del magistrado interviniente.