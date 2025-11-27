Golpe comando en Chile: argentinos iban a un tour de compras y los desvalijaron

Un violento asalto bajo la modalidad de golpe comando sorprendió este jueves por la mañana a 60 mendocinos —entre ellos dos menores— que viajaban en micro rumbo a Santiago de Chile para realizar un tour de compras. El ataque ocurrió en un camino del país trasandino y dejó a las víctimas varadas, ya que los delincuentes se llevaron su documentación.

Según informó el diario Los Andes, el episodio ocurrió cerca de las 6.15, cuando el ómnibus atravesaba la cuesta de Chacabuco, camino a Polpaico, tras pasar la frontera. “Es la primera vez que pasa algo tan violento. Tuvimos robos en Santiago, roturas de vidrios, pero algo así, nunca”, relató Franco Pivato, dueño de la empresa de transporte La Torre Viajes.

El colectivo había partido de Mendoza el miércoles por la noche. Ya en territorio chileno, cinco autos se cruzaron en la ruta y obligaron al chofer a detenerse. De inmediato, varios individuos bajaron armados con fusiles y rodearon el vehículo.

“Les dieron culatazos en la cabeza a los dos choferes y luego robaron a todos: se llevaron dinero, pertenencias y la documentación personal de los pasajeros”, señaló Pivato. Tras el ataque, ambos conductores debieron ser trasladados a un centro asistencial por los golpes recibidos.

Carabineros intervino en el lugar y, según el empresario, algunos testigos afirmaron que los asaltantes hablaban con acento colombiano y venezolano.

A primera hora del jueves, el micro no podía ser movido porque los ladrones también se llevaron las llaves. El problema más grave para los pasajeros es la falta de documentos para regresar a la Argentina, por lo que la empresa se comunicará con la Embajada argentina en Chile para solicitar asistencia.