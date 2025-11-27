Habló la mujer atacada por un ladrón en Malagueño, la salvó su perro

«No sé cómo hubiera terminado sin Puchi»; aseguró la mujer que se despertó con un delincuente dentro de su habitación, quien se abalanzó sobre ella y empezó a asfixiarla con una almohada para exigirle dinero. Momentos de extrema tensión se vivieron el miércoles pasado en horas de la madrugada en una vivienda de Malagueño y el asalto se vio frustrado por la intervención del perro de la familia que defendió a la víctima.

El delincuente quedó detenido luego de haber sido atrapado por el esposo de Ivana Jiménez, quien aún se encuentra en shock.

Según relató la mujer en una entrevista con El Doce, el malviviente se mostró extremadamente violento y le gritaba que no lo mirada. Mientras ella intentaba ponerse el pantalón, el atacante le seguía pegando y luego la agarró del cuerpo para llevarla al baño. «Yo gritaba auxilio y nadie me escuchaba hasta que no sé de dónde apareció el perro, se le metió entre las piernas, lo agarró y ahí el tipo se desoriento»; aseguró Ivana, quien contó que el delincuente se asustó y salió corriendo.

Minutos después, cuando llegó su pareja, decidió salir a buscar al ladrón y logró ubicarlo algunos minutos después.