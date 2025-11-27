Impactante: Iba en una moto, chocó contra un camión y perdió una mano

Un adolescente de 17 años perdió una mano luego de haber protagonizado un grave accidente en el interior de la Provincia de Córdoba. La víctima se trasladaba a bordo de una moto Honda 110 cc. que chocó contra un camión Ford Cargo (equipado con una grúa hidráulica) en la esquina de las calles Líbano y Libertad, en la localidad de Isla Verde.

El hecho se produjo el miércoles pasado en horas de la tarde y debido a la violencia del impacto, la motociclista sufrió la amputación de uno de sus miembros superiores.

La joven recibió asistencia médica, fue trasladada de urgencia y se iniciaron una serie de pericias para determinar cómo se produjo el lamentable accidente.

Es importante destacar que la justicia ordenó el secuestró de los vehículos involucrados.