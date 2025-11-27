Impactante: Iba en una moto, chocó contra un camión y perdió una mano

Ocurrió en el interior de Córdoba
Impactante: Iba en una moto, chocó contra un camión y perdió una manoSe dispuso el traslado de urgencia de una adolescente de 17 años que sufrió graves heridas.
Un adolescente de 17 años perdió una mano luego de haber protagonizado un grave accidente en el interior de la Provincia de Córdoba. La víctima se trasladaba a bordo de una moto Honda 110 cc. que chocó contra un camión Ford Cargo (equipado con una grúa hidráulica) en la esquina de las calles Líbano y Libertad, en la localidad de Isla Verde.
El hecho se produjo el miércoles pasado en horas de la tarde y debido a la violencia del impacto, la motociclista sufrió la amputación de uno de sus miembros superiores.
La joven recibió asistencia médica, fue trasladada de urgencia y se iniciaron una serie de pericias para determinar cómo se produjo el lamentable accidente.
Es importante destacar que la justicia ordenó el secuestró de los vehículos involucrados.