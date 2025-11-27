Investigación en Punilla termina con un detenido por robos en la zona

Personal del Departamento Investigaciones Criminales de Punilla Norte concretó este jueves un allanamiento en una vivienda de Santa María de Punilla, tras una investigación que llevaba varios días en curso por una serie de robos denunciados en la localidad.

El procedimiento se realizó en el barrio Fovicor y finalizó con la detención de un joven de 20 años. Durante la requisa, los efectivos secuestraron seis teléfonos celulares y prendas de vestir que habrían sido utilizadas en distintos hechos delictivos ocurridos en la zona.

El joven y todos los elementos incautados fueron trasladados a la sede policial correspondiente, donde quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción de la ciudad de Cosquín, que continuará con las actuaciones judiciales.