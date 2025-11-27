La historia de vida de Samuel, el joven que murió en Parque Siquiman

Samuel Tobares tenía 34 años, era oriundo de Parque Siquiman y se ganaba la vida como podía. Vendía pan casero en las calles de Villa Carlos Paz, hacía changas y confiaba en que aparecería una oportunidad laboral, y apareció: fue contratado para trabajar en un hotel. El domingo pasado, el joven perdió la vida en un confuso enfrentamiento con efectivos policiales a la vera de la Ruta 38, su familia denuncia un «uso excesivo de la fuerza» y pide que se investigue el caso.

Lo que se sabe, es que Samuel regresaba de cumplir su horario laboral y se bajó en una garita de colectivos sobre la ruta. En ese momento, fue interceptado por dos móviles policiales y se produjo un altercado.

Hay dos versiones al respecto, la primera es que los integrantes de la fuerza de seguridad lo golpearon violentamente hasta que cayó al piso y se descompensó. La otra, es que hubo un intenso forcejeo, el joven se apoderó del gas pimienta que llevaba uno de los policías y se los arrojó, lo que derivó en un desesperado intento por controlarlo.

Lo que siguió, coincide en ambos relatos, Samuel cayó al suelo y perdió sus signos vitales. Intentaron reanimarlo con primeros auxilios y fue trasladado hacia el Hospital Domingo Funes, donde se constató su muerte.

La causa es instruida por la Fiscalía de Segundo Turno de Villa Carlos Paz que investiga cómo fue el procedimiento y aguarda los resultados de la autopsia realizada al cuerpo. También abrió una investigación interna la Dirección de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad, para analizar la actuación de los policías involucrados.

Mientras avanzan las pericias, se conocieron detalles sobre la vida del fallecido Se supo que había vuelto hace dos meses de Rosario, donde había viajado para buscar un futuro distinto y que debió regresar porque sus padres no se encontraban bien de salud. Samuel pertenecía a una familia conocida en la zona y era querido por la comunidad, que salió a reclamar justicia.

Su familia se encargó de aclarar que no tenía ninguna enfermedad preexistente que pudiese explicar su deceso, que tampoco contaba con antecedentes penales y denunció que tenía una gran cantidad de golpes.