Nueve detenidos por robo agravado, incendio y un caso de privación ilegítima

Un operativo desplegado este jueves por la Dirección General de Investigaciones Criminales terminó con la detención de nueve personas en distintos puntos de la ciudad de Córdoba, en el marco de dos investigaciones paralelas por robo agravado, incendio y privación ilegítima de la libertad.

En el primer procedimiento, realizado en barrio General Bustos, los efectivos detuvieron a siete personas vinculadas a un hecho de robo calificado y quema de una vivienda. En los domicilios allanados se secuestraron varios teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

En paralelo, en otro punto de la ciudad, dos personas fueron detenidas en relación con un presunto caso de privación ilegítima de la libertad, ocurrido el viernes pasado en un domicilio de barrio Alberdi. En ese operativo, los investigadores secuestraron armas de fuego vinculadas al hecho.

Las autoridades confirmaron que las actuaciones continúan y que no se descartan nuevos allanamientos para identificar a más involucrados en ambos casos.