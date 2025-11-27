Punilla: Dos policías detenidos por la muerte del joven en Parque Siquiman

La investigación por la muerte de Samuel Tobares, ocurrida el 24 de noviembre en Villa Parque Siquiman, tuvo un giro clave este jueves: la Fiscalía de Instrucción N.º 2 de Villa Carlos Paz, a cargo del fiscal Ricardo Mazzuchi, ordenó la detención e imputación de dos efectivos de la Policía de Córdoba por el presunto delito de homicidio preterintencional.

El caso había comenzado a tomar relevancia a partir del domingo, cuando el joven de 34 años murió en un confuso episodio ocurrido en una parada de colectivos sobre la Ruta 38. Tobares regresaba de trabajar en un hotel de Villa Carlos Paz, descendió del transporte y fue interceptado por dos móviles policiales. A partir de allí, según distintas versiones, se produjo un altercado que terminó con un desenlace fatal.

Testigos aseguraron que hubo un forcejeo intenso durante el control. La familia sostiene que Samuel recibió golpes severos, mientras que otra versión indica que el joven habría tomado el gas pimienta de uno de los policías y se lo arrojó, generando un forcejeo que terminó con su caída al suelo. En ambos relatos, Tobares perdió sus signos vitales en el lugar y fue trasladado al Hospital Domingo Funes, donde se constató el deceso.

La fiscalía dispuso diversas pericias, incluida la autopsia realizada en la morgue judicial, cuyos resultados preliminares aún no fueron difundidos. Además, la Dirección de Control e Investigación de las Fuerzas de Seguridad abrió una investigación interna para determinar la responsabilidad de los uniformados.

Samuel Tobares era oriundo de la localidad y muy conocido en la comunidad. Vendía pan casero, realizaba changas y recientemente había conseguido trabajo en un hotel. Había regresado hace dos meses de Rosario para acompañar a sus padres por problemas de salud. Su familia afirma que no tenía antecedentes penales ni enfermedades preexistentes que pudieran explicar lo sucedido.

Los dos policías detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía, que continúa con la recolección de pruebas y el análisis de las declaraciones incorporadas al expediente.