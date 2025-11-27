Se mantienen activos los incendios en Saldán y Valle de Traslasierra

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil informó este jueves que continúan activos los incendios en Saldán y en el Valle de Traslasierra, entre Las Tapias y San Javier.

En Saldán, departamento Colón, el fuego se expandió en zonas rurales. Allí trabajan aproximadamente 120 efectivos, entre bomberos voluntarios de Sierras Chicas y Valle de Punilla, personal del ETAC y del Plan Provincial de Manejo del Fuego, con apoyo de dos aviones hidrantes y un helicóptero.

El vocero de la Secretaría de Riesgo, Roberto Schreiner, señaló que los brigadistas lograron detener el avance de la cabeza del incendio, aunque “quedó complicado el flanco izquierdo, en el lado sur, donde el acceso es muy difícil”. “Los bomberos están haciendo un sacrificio enorme y continuarán trabajando durante la noche”, agregó.

En el Valle de Traslasierra, el operativo está compuesto por personal de los cuarteles de bomberos voluntarios de la región, junto a efectivos del Plan Provincial de Manejo del Fuego y del ETAC, desplegados para contener las llamas y proteger la zona rural afectada.