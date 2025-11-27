Tensión: Una amenaza de bomba hizo evacuar el campus de la Blas Pascal

El campus de la Universidad Blas Pascal debió ser evacuado este jueves 27 de noviembre por una amenaza de bomba. Un correo electrónico alertó sobre la presencia de explosivos, se debió suspender el acto de colación y se evacuó el predio ubicado sobre la Avenida Donato Álvarez al 380.

En el lugar, tomó intervención el personal de la Brigada de Explosivos y se activó un protocolo de emergencia.

Un directivo recibió un mensaje intimidante que daba cuenta sobre la colocación de artefactos explosivos en el campus y donde se hacía referencia a que habría «una masacre en vivo».

En el momento, se encontraban presentes docentes, estudiantes egresados e invitados. Se abrió además una investigación para tratar de dar con la persona que envió los mensajes intimidatorios.