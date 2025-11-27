Tres detenidos tras allanamientos simultáneos en Córdoba y Santa Fe

Un operativo conjunto entre las provincias de Córdoba y Santa Fe terminó este jueves con la detención de tres personas adultas y el secuestro de distintas cantidades de sustancias prohibidas. La intervención fue dirigida por el Ministerio Público Fiscal y ejecutada por efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

Los allanamientos se realizaron en dos viviendas de José Quintela al 1000, en barrio Los Pitufos de Arroyito, y en un domicilio ubicado en Calle 19 del barrio San Javier, en la ciudad santafesina de Frontera.

Durante los registros, los investigadores hallaron dosis de cocaína y marihuana, dos plantas de cannabis sativa, una suma de dinero y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y acondicionamiento del material.

Entre los detenidos se encuentran dos hombres de 21 y 32 años, ambos con antecedentes, quienes utilizaban sus casas como puntos de venta. La tercera detenida es una mujer de 29 años, oriunda de Santa Fe, que viajaba habitualmente a Arroyito para realizar entregas.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en San Francisco supervisó el procedimiento y ordenó el traslado de las personas detenidas y de todas las evidencias a sede judicial.